Türkeli Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Camii Projesi Almanya'da tanıtıldı

Türkeli Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Camii Projesi Almanya'da tanıtıldı
Güncelleme:
Türkeli ilçesinde inşaatı devam eden Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Camii Projesi için Almanya'da düzenlenen tanıtım ve yardım programları, Türkelili gurbetçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yapımı devam eden Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Camii Projesi için Almanya'da tanıtım ve yardım programları düzenlendi. Programlar kapsamında Türkelili gurbetçilerle bir araya gelinerek projeye destek çağrısında bulunuldu.

Türkeli Camii ve Kur'an Kursları Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atilla Şentürk ile Başkan Yardımcısı Ahmet Er, Almanya'ya gerçekleştirdikleri ziyaret çerçevesinde çeşitli şehirlerde düzenlenen programlara katıldı. Bu kapsamda DİTİB Hemmingen Mevlana Camii'nde proje tanıtım ve yardım programı gerçekleştirildi.

Heyet ayrıca Almanya'nın Schwbisch Gmünd kentinde yaşayan Türkelili gurbetçilerle de bir araya gelerek, projenin geldiği son aşama ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Programlarda karşılıklı istişareler yapılarak, projenin tamamlanma süreci ele alındı.

Bölgenin ilk ve tek erkek yatılı hafızlık Kur'an kursu olma özelliğini taşıyan proje için emeği geçen din görevlileri, yöneticiler ve destek veren hayırseverlere teşekkür edildi. Programlar, yapılan dualarla birlikte projenin en güzel şekilde tamamlanması temennisiyle sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
