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Almanya'da 41,3 derece ile ülke tarihinin sıcaklık rekoru kırıldı

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Almanya'da sıcak hava dalgası etkisini gösterirken Saarbrücken'de 41,3 derece ile ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Bonn yakınlarında ise 475 kişilik bir trende klima arızası nedeniyle tahliye yapıldı, iki yolcu solunum sorunu yaşadı.

Alman Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) ön verilerine göre, Almanya'nın batısındaki Saarbrücken şehrinin Burbach ilçesinde 41,3 derece ile ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü. Öte yandan Bonn kenti yakınlarında 475 kişi taşıyan bir yolcu treninin klimasında yaşanan arıza nedeniyle trendeki tüm yolcular tahliye edildi.

Sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Almanya'da ülke tarihindeki en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi. Alman Meteoroloji Dairesinin (DWD) ön verilerine göre, Almanya'nın batısındaki Saarbrücken şehrinin Burbach ilçesinde yerel saat ile 17.00'da termometrelerin 41,3 dereceyi göstermesiyle ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü.

Almanya'da 25 Temmuz 2019'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Tönisvorst ile Duisburg-Baerl beldesinde kaydedilen 41,2 santigrat derecelik hava sıcaklığı bugüne kadarki en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti.

DWD daha önce yaptığı açıklamada, hafta sonu ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 44 dereceye kadar ulaşabileceği tahmininde bulunmuştu.

Klima arızası nedeniyle tren tahliye edildi

Almanya'da sıcak hava nedeniyle etkinlik ve programlar ardı ardına iptal olurken günlük yaşamda da zorluklar yaşanıyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bonn kenti yakınlarında 475 kişi taşıyan yolcu treninin klimasında arıza yaşandı. Seferini tamamlayamayan trendeki yolcuların tamamı tahliye edildi.

Yolculardan ikisi aşırı sıcak nedeniyle solunum sorunları yaşarken biri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada trenin sadece klimasının değil frenlerinin ve kompresörünün de aşırı sıcak nedeniyle arızalandığını bildirdi. - SAARBRÜCKEN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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