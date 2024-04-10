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Almanya'da Müslümanlar Bayram Namazını Eda Etti

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Almanya'nın Köln ve Brühl kentlerindeki camileri dolduran Müslümanlar,bayram namazını eda etti.

Almanya'da Müslümanlar Ramazan ayının sona ermesiyle bayramı coşkuyla karşıladı. Köln şehrine bağlı Brühl kasabasında Müslümanlar bayram namazı için İslam Toplumu Milli Görüş'e (İGMG) bağlı Brühl Camisi'nde bir araya geldi. Kılınan bayram namazının ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de hazır bulundu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde ise birçok milletten Müslüman Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde bayram namazını kıldı. Çok kalabalık olduğu gözlenen namazın ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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