Berlin'de Müslümanlar bayram namazı kıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Müslümanlar bayram namazını camilerde eda etti.

Almanya'da Müslümanlar Kurban Bayramı heyecanı yaşıyor. Başkent Berlin'deki en büyük cami olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Şehitlik Camisi de her bayramda olduğu gibi sabahın erken saatlerinde itibaren Müslümanların akınına uğradı. Bayram namazına Türklerin yanı sıra farklı milletlerden çok sayıda Müslüman katıldı. Kılınan bayram namazından sonra Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve din görevlileri cami içerisinde cemaatle bayramlaştı.

Cemaat, Kurban Bayram namazı sonrası cami avlusunda simit ve çay ile kahvaltı yaptı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı