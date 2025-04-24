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Almanya'da 23 Nisan Coşkusu Kutlandı

Almanya'da 23 Nisan Coşkusu Kutlandı
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Almanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Münih ve Nürnberg'de düzenlenen etkinliklerde çocuklar çeşitli faaliyetlerle neşeli bir gün geçirdi.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü, Almanya'da etkinliklerle kutlandı.

Almanya'da 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Münih Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen törende, öğrenciler temsili olarak Başkonsolosluk koltuğuna oturdu. Başkonsolos Süalp Erdoğan, çocukların Türkçeye olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da rezidansta çocukları ağırlayarak koltuğunu onlara devretti. Öğrenciler savaşsız bir dünya temennisinde bulunurken, Türkiye'ye yönelik eğitim gezileri talep etti ve İstanbul'daki depremlere dair duyarlılıklarını dile getirdi.

Şanlı, "Bu özel günü Türkiye'den uzakta da olsa aynı heyecanla yaşamak bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Nürnberg Can Süpermarkt otoparkında gerçekleştirilen kutlamalarda ise yüz boyama, resim yapma, halat çekme ve çuval yarışı gibi etkinlikler düzenlendi. Çocuklara palyoça tarafından balonlar dağıtıldı. Türk-İslam kültürü filozoflarından, büyük bilge ve gülmece ustası, mizah kahramanı Nasrettin Hoca kostümlü Sosyal Demokrat Parti Nord Ost Bölge Başkanı Abdurrahman Gümrükçü'nün gösterisi büyük beğeni topladı. Etkinlik iş insanı Hakan Can'ın çocuklara hediyeler dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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