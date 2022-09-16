Almanya Aachen Belediyesi'nden Sarıyer'e Ziyaret
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Sarıyer Belediyesi’nin kardeş şehri Almanya’nın Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ve beraberindeki heyet Sarıyer’i ziyaret edecek. İki gün sürecek ziyarette heyet, Sarıyer’in çeşitli yerlerini ziyaret edecek.
Sarıyer Belediyesi'nin kardeş şehri Almanya'nın Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ve beraberindeki heyet Sarıyer'i ziyaret edecek. İki gün sürecek ziyarette heyet, Sarıyer'in çeşitli yerlerini ziyaret edecek.
Sarıyer Belediyesi, Almanya'nın Aachen Belediye Başkanı Keupen ve beraberindeki heyetin Sarıyer'i ziyaret edeceğini duyurdu. İki gün sürecek ziyaretin programı şöyle:
17 Eylül Cumartesi
09.00- Sarıyer Akademi ziyareti
10.30- Zekeriyaköy Kadın Girişimciler Kooperatifi, Sarıyer Tarım Kooperatifi ve Zekeriyaköy Kurs Merkezi ziyareti
11.30- Gümüşdere'de tarımla uğraşan kadınlar ve sera ziyareti
12.30- Rumeli Kavağı balıkçı Necla Yazıcı ve midyeci Filiz Tanka ziyareti.
13.30- Rumeli Feneri meramet yapan Nimet Demir'i ziyaret
14.15- Rumeli Feneri Kuş Gözlem Evi ziyareti
18.00- Kokteyl ve program - Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM)