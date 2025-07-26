Alman Vatandaşı İna Dorrothee, Müslüman Oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı İna Dorrothee, Mudanya Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman oldu. Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde kelime-i şehadet getiren Dorrothee, İslam dinine geçti.

Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler, tören sonrası yaptığı açıklamada, İna Dorrothee'nin kendi isteğiyle Müftülüğe gelerek Müslüman olmak istediğini belirttiğini söyledi. Gerçekleştirilen merasimle İslamiyet'e geçen Dorrothee'ye, bir adet Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini tanıtan çeşitli kitaplar hediye edildi.

İslamiyet'i bir süredir araştırdığını ve sonunda bu kararı kendi hür iradesiyle aldığını belirten Dorrothee, Müslüman olmaktan dolayı büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törenin sonunda hazırlanan ihtida belgesi, Müftü Dr. İbrahim Özler tarafından kendisine takdim edildi. - BURSA