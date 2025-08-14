Alman Vatandaş Katherina Stalbaum Müslüman Oldu

Alman vatandaşı Katherina Stalbaum, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Pehlivanköy ilçesinde arkadaşlarından ve çevresinden etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Alman vatandaşı Katherina Stalbaum, Pehlivanköy İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müslüman olmaya karar veren Stalbaum için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Pehlivanköy İlçe Müftüsü Ahmet Akkan, İslam dininin temel esasları hakkında detaylı bilgiler verdi. Duygusal anların yaşandığı merasimde Stalbum, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Alman vatandaşı Katherina Stalbaum Müslüman olduktan sonra "Medine" ismini aldı. Medine'yi tebrik eden Müftü Akkan, "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim hediye etti. - KIRKLARELİ