Alman Gergana Schirmer, Bingöl'de Müslüman Oldu

Alman Gergana Schirmer, Bingöl'de Müslüman Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yaşayan Bulgar asıllı Gergana Schirmer, İslam'ı araştırarak Müslüman oldu ve 'Hatice' ismini aldı. Tören, Bingöl İl Müftülüğünde gerçekleştirildi.

Almanya'da yaşayan ve İslam'ı araştıran Bulgar asıllı Gergana Schirmer, Bingöl'de Müslümanlığı seçerek 'Hatice' ismini aldı.

Almanya'da yaşayan Bulgar asıllı Gergana Schirmer, Almanya'da İslam'ı araştırarak Müslüman olmaya karar verdi. Schirmer, Türkiye'ye nişanlısının ailesinin yanına gelerek Bingöl'de Hatice ismini alarak Müslüman oldu. Yeni inancını kabul eden Hatice, İslam'a girişini Bingöl İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde gerçekleştirdi. Bingöl İl Müftüsü Orhan İmamoğlu ve şahitler huzurunda gerçekleştirilen törende Hatice, Kelime-i Şehadet getirerek İslam'a girdi. Duygusal anların yaşandığı merasimde, Hatice'nin İslam'a adım atarken yaşadığı duygular, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Törenin sonunda Müftü İmamoğlu, Hatice'ye ihtida belgesi takdim etti. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Almanca ve Bulgarca dillerine çevrilmiş Kur'an-ı Kerim ve kitap seti hediye edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Diyarbakır'da kutlamadan dönen kadın silahlı saldırıda öldü

Doğum günü dönüşü silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Facianın ikinci gününde valilik beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.