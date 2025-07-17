Alman Gergana Schirmer, Bingöl'de Müslüman Oldu

Almanya'da yaşayan ve İslam'ı araştıran Bulgar asıllı Gergana Schirmer, Bingöl'de Müslümanlığı seçerek 'Hatice' ismini aldı.

Almanya'da yaşayan Bulgar asıllı Gergana Schirmer, Almanya'da İslam'ı araştırarak Müslüman olmaya karar verdi. Schirmer, Türkiye'ye nişanlısının ailesinin yanına gelerek Bingöl'de Hatice ismini alarak Müslüman oldu. Yeni inancını kabul eden Hatice, İslam'a girişini Bingöl İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde gerçekleştirdi. Bingöl İl Müftüsü Orhan İmamoğlu ve şahitler huzurunda gerçekleştirilen törende Hatice, Kelime-i Şehadet getirerek İslam'a girdi. Duygusal anların yaşandığı merasimde, Hatice'nin İslam'a adım atarken yaşadığı duygular, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Törenin sonunda Müftü İmamoğlu, Hatice'ye ihtida belgesi takdim etti. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Almanca ve Bulgarca dillerine çevrilmiş Kur'an-ı Kerim ve kitap seti hediye edildi. - BİNGÖL