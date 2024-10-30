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Alman Gelin Foya Aileen, Tunceli'ye Gelin Geldi

Alman Gelin Foya Aileen, Tunceli'ye Gelin Geldi
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Almanya'dan Tunceli'ye gelin gelen Foya Aileen, aşık olduğu Ali Eren ile dünya evine girdi. Düğün töreni, ailenin ve dostların katılımıyla gerçekleştirildi.

Almanya'da öğretmen olan Foya Aileen, aşık olduğu Ali Eren için memleketini bırakıp Tunceli'ye gelin geldi. Foya Aileen ve Ali Eren yapılan düğünle dünya evine girdi.

Tuncelili Ali Eren Sarıgül (25) çalıştığı Antalya'da, 23 yaşındaki Alman Foya Aileen ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift evlenmeye karar verdi. Ailelerin de onayıyla çift için Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyünde düğün töreni düzenlendi. Kıyılan dini nikahın ardından genç çift için kına gecesi tertip edildi. Kına gecesinin ardından Foya Aileen'in annesi Anke ile babası Frank Weber ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle genç çift dünya evine girdi.

Yaklaşık iki yıl arkadaş kaldıktan sonra evliliğe karar verdiklerini dile getiren damat Ali Eren Sarıgül, ailesi ve kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu söyledi.

Genç çiftin köyde yaşamaya karar verdiği öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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