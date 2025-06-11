Alman Bisikletçi Tamino Rexhause, Konya'da Unutulmaz Anılar Biriktirdi

Alman Bisikletçi Tamino Rexhause, Konya'da Unutulmaz Anılar Biriktirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya turuna çıkan Alman bisikletçi Tamino Rexhause, Konya'nın Karapınar ilçesinde mola vererek bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. 61 günde 4.764 kilometre pedal çeviren Rexhause, Türkiye'nin misafirperverliğinden etkilendiğini vurguladı ve Kapadokya'yı gezmeyi planlıyor.

Dünya turuna çıkan Alman bisikletçi Tamino Rexhause, Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi.

Almanya'dan başladığı yolculuğunda birçok Avrupa ülkesini geçerek Türkiye'ye ulaşan Tamino Rexhause, Karapınar'da iki gün geçirerek Meke Gölü ve Acıgöl'ün eşsiz doğasının keyfini çıkardı. Avusturya, İtalya, Slovakya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'dan geçerek Türkiye'ye gelen Alman bisikletçi, İzmir, Selçuk, Isparta ve Alanya'yı gezdikten sonra Karapınar'a ulaştı. Meke Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapan, Acıgöl'de yüzerek serinleyen Rexhause, göllerin çevresini bisikletle dolaşarak bölgeyi keşfetti. 61 günde 4 bin 764 kilometre pedal çevirdiğini belirten Rexhause, bisikletle seyahatin kendisi için en ideal hızda olduğunu söyledi. Gittiği ülkelerde kamp yaptığını ve insanlarla doğrudan iletişim kurarak kültürleri yakından tanıdığını belirten gezgin, Türkiye'de özellikle insanların misafirperverliğinden çok etkilendiğini vurguladı. Türkiye'nin doğasını ve özellikle dağlarını çok sevdiğini ifade eden Rexhause, Karapınar'dan sonra Kapadokya'yı gezmeyi planladığını söyledi. Türkiye'deki yolculuğunu Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan rotasıyla sürdürmeyi hedefleyen Alman gezgin, Karapınar'da unutulmaz hatıralarla ayrıldığını belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek

"Kardeş" dediği ülke ile imzalar atıldı! Çok sayıda KAAN alacaklar
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada

Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

Yasak aşkta kan aktı! Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.