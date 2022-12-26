Allahuekber şehitleri Şenkaya'da anıldı

1. Dünya Savaşı sırasında Allahuekber ve Soğanlı dağlarında şehit olan askerler, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

1. Dünya Savaşı'nda Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa komutasındaki Osmanlı 3'üncü Ordusu'nun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde anıldı. Erzurum Valiliği öncülüğünde Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesi tarafından Bardız köyü Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlayan tören, dönemin kıyafetlerini giyen askerler tarafından Bardız köyü camisinin minaresine 108 yıl önce olduğu gibi 83. Alay sancağı çekilerek, ezan okunup saygı atışı yapılmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından etkinliğe Bardız ve Yayla şehitliği arasında yapılan 'Allahuekber Şehitlerini Anma Yürüyüşü' ile devam edildi.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Yüksel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Erzurum Müftüsü Rüstem Can, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, izciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM