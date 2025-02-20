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ALKÜ öğrencilerinin İŞKUR kura heyecanı

ALKÜ öğrencilerinin İŞKUR kura heyecanı
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İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek 478 ALKÜ'lü öğrenci, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

İşkur Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek 478 ALKÜ'lü öğrenci, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Gençlik Programı ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) istihdam edilecek toplamda 478 asil 478 yedek öğrenci kura ile belirlendi. 2 bin 500 öğrencinin başvuru yaptığı kura çekimi Alanya 5. Noter tarafından ALKÜ Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Onur Ocakdan, ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu, Alanya İŞKUR ekibi ve öğrenciler katıldı.

"Öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi"

Kura çekim töreninin açış konuşmasını yapan Rektör Türkdoğan, ALKÜ öğrencilerinin Gençlik Programına yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Program kapsamında ALKÜ'de istihdam sağlanacak 478 öğrenci için toplamda 2 bin 500 öğrencinin başvuru yaptığını söyledi. Yoğun ilgi için öğrencilere teşekkür eden Rektör Türkdoğan, "Programın tüm öğrencilerimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Program içeriğini ve şartlarını incelediğimizde öğrencilerimizin memnun kalacağı ve programın verimli olacağını düşünüyorum. Programın hayata geçmesinde büyük emekleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a Antalya İŞKUR İl Müdürü Sayın Lütfi Güleç'e, Alanya İŞKUR Müdürü Sayın Selami Harman'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Program ülkemize hayırlı olsun" dedi.

"Öğrenciler 3 Mart'ta iş başı yapacak"

Gençlik Programı sayesinde kurayla belirlenen 478 öğrenci 3 Mart'ta iş başı yapacak. Kura ile belirlenen 478 asil öğrenciden program şartlarına uymayan veya iş başı yapmayan öğrencilerin yerine yedek listeden öğrenciler seçilecek. ALKÜ'de iş başı yapacak 478 öğrencinin 330'u Kestel Yerleşkesindeki fakülteler ve merkezi birimlerde, 20'si Konaklı Yerleşkesinde, 50'si Akseki Yerleşkesinde, 78'i de Gazipaşa Yerleşkesinde istihdam edilecek. Haftada 3 güne kadar uygulanacak program ile günlük net bin 83 TL, 14 gün katılım halinde 15 bin 162 TL aylık ödeme yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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