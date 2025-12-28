Alkayış'tan üniversiteli gençlere mesaj

Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek gençlerle samimi ve kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdi.

Adıyaman Üniversitesi Genç Ofis'te düzenlenen kariyer buluşmaları kapsamında Gençlik Merkezi gönüllüleri ve öğrenci topluluklarının başkanlarıyla buluşan Alkayış, siyasetin bir makam ya da kariyer alanı değil; inançla, değerle ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gereken bir alan olduğunu ifade etti.

Ak Parti'nin siyaset anlayışının günlük tartışmalarla değil, milletin tarihsel yürüyüşüyle şekillendiğini vurgulayan Alkayış, bu anlayışta siyasetin yalnızca bir yönetme tekniği değil, aynı zamanda ciddi bir sorumluluk alanı olarak görüldüğünü dile getirdi.

Gençliğin geleceğe ertelenen bir unsur olmadığını belirten Alkayış, gençlerin bugün yükün altına giren, düşünen, üreten ve sorumluluk alan bireyler olarak sürecin merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Programda Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinen Alkayış, uluslararası sistemin adalet ve vicdan kapasitesinin bu meselede açık biçimde ortaya çıktığını söyledi. Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başından itibaren güçten yana değil, haktan yana bir duruş sergilediğini belirterek, bunun bir dış politika tercihi değil, devlet ahlakının yansıması olduğunu ifade etti.

Savunma sanayiinde elde edilen kazanımlara da değinen Alkayış, bu ilerlemenin yalnızca teknik bir başarı olmadığını, stratejik bağımsızlığın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Yerli ve milli üretimle Türkiye'nin karar alma süreçlerinde daha bağımsız bir konuma ulaştığını, bu dönüşümün merkezinde ise genç ve nitelikli insan kaynağının bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğe olan güveninin sözde kalmadığını dile getiren Alkayış, seçilme yaşının 18'e indirilmesinin bu güvenin somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. AK Parti pratiğinde gençlerin yalnızca temsil edilen değil, sorumluluk verilen bir kesim olarak değerlendirildiğini söyledi.

Program kapsamında ayrıca Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen buluşmada, Adıyaman Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerle de bir araya gelen Alkayış, öğrencilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları güveni ve sevgiyi samimiyetle ifade ettiklerini aktardı. Alkayış, programın gerçekleşmesinde emeği geçen UDEF Adıyaman İl Temsilcisi Nurullah Çil'e teşekkür ederek tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - ADIYAMAN