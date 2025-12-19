Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılına özel sergi AKM'de açıldı

Haberler

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılı dolayısıyla İlim Yayma Vakfı tarafından 'Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi' açıldı. Törene önemli katılımcılar ve davetliler yer aldı.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç 100. doğum yılı nedeniyle İlim Yayma Vakfı tarafından hazırlanan "Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi" düzenlenen törenle Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç 100. doğum yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İlim Yayma Vakfı tarafından hazırlanan da "Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi" törenle açıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen açılış törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Aliya İzetbegoviç Vakfı Genel Sekreteri ve İzetbegoviç'in torunu Esma Zlatar, Eski Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovıc ve çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Aliya İzzetbegoviç'in sadece Boşnak halkının ilk cumhurbaşkanı ve komutanı olmasıyla değil, aynı zamanda doğu ile batı arasında denge kurmaya çalışan tüm Müslümanlara ilham veren önemli bir fikir adamı olmasıyla da değerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılı vesilesiyle Aliya İzzetbegoviç Vakfı ile birlikte hem Türkiye'de hem de Bosna Hersek'te çeşitli ortak çalışmalar yapma kararı aldık. Bu vesileyle 2025'in sonundayız ama önümüzdeki aylarda devam edecek bir seri etkinlik Türkiye'de olacak" dedi.

İlim Yayma Vakfı'nın, Aliya İzzetbegoviç Vakfı ile birlikte Türkiye, Bosna Hersek ve daha geniş bir coğrafyada Aliya İzzetbegoviç'in yeni nesiller tarafından daha iyi tanınması için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Boşnak kardeşlerimiz ve Bosna Hersek için her zaman dimdik ayakta duracağız, destekçileri olacağız, elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ama bunun için de özellikle yeni nesillerin bu yakın tarihle ilgili bilgilerini tazelememizin Aliya İzzetbegoviç'in bize vaaz ettiği değerleri geleceğe taşıma duyarlılığımızı güçlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün başlayan sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah ocak ayında yine Aliya'nın 100. doğum yılı vesilesiyle bestelenen senfoni eserin konserinde de bir arada olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

