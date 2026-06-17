Alikanlılar Derneği'nde Abuzer Altun Yeniden Başkan Seçildi

İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Alikanlılar Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Abuzer Altun, üyelerin desteğini alarak yeniden başkan seçildi.

Alikanlılar Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek listenin yer aldığı kongrede üyelerin oyunu alan mevcut Başkan Abuzer Altun, güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine getirildi.

Genel kurulun açılışının ardından Divan Heyeti seçimine geçildi. Oy birliğiyle kabul edilen liste doğrultusunda Divan Başkanlığına Aziz Altunay, Başkan Yardımcılığına Hikmet Yiğit, Yazmanlığa ise Ramazan Karadoğan seçildi. Kongrede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları okunarak görüşüldü ve yapılan oylamada mevcut kurullar oy birliğiyle ibra edildi.

Gündemin seçim maddesinde gizli oy, açık tasnif usulüyle gerçekleştirilen seçim sonucunda Abuzer Altun yeniden başkan seçildi. Yeni dönemde yönetim kurulunda Mehmet Altunay, Hasan Atay, Mehmet Toprak, İbrahim Karaca, Mehmet Erkiş, Murat Aksaç, Orhan Kaya, Yusuf Başıbüyük ve Hikmet Sert görev alırken, denetim kurulunda ise Erkan Alper, Mikail Kırma ve Şükrü Ağabek yer aldı.

Genel kurulun dilek ve temenniler bölümünde söz alan üyeler, yeni dönemin dernek ve hemşeriler için hayırlı olmasını diledi.

Kongrenin ardından teşekkür konuşması yapan Alikanlılar Derneği Başkanı Abuzer Altun, kendisine yeniden güvenen üyelere teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde derneğimizi daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı