Alikahya'da 'Geleneksel Ordulular Şenliği'  Düzenlendi

Alikahya'daki Ordulu dernekler, İzmit Belediyesi'nin de desteğiyle 'Geleneksel Ordulular Şenliği' düzenledi.

Geleneksel Ordulular Şenliği'nde Alikahyalılar, Sapanca Seka Kamp Alanı'nda buluştu. İzmit Belediyesi'nin destekleriyle, Ordu Gölköy Düzyaylalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Alikahya Karahasanlılar Kültür Derneği ve Kocaeli Aydoğanlılar Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte; Erdal Canlı, Sivaslı Gül ve İhsan Kaya sahne aldı.

Programa, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu, Alikahya Merkez Mahallesi Muhtarı Recep Kahveci, Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca, Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan, Ordu Gölköy Düzyaylalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Gökbudak, Alikahya Karahasanlılar Kültür Derneği Başkanı Mehmet Yurt, Kocaeli Aydoğanlılar Derneği Başkanı Sebahattin Sarıca ve Alikahya'da yaşayan Ordulu yurttaşlar katıldı.

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Sizler olmasanız buradaki şenliğin de etkinliğin de hiçbir anlamı olmaz. Bu şenliğin asıl sahipleri sizlersiniz. Siz varsanız bu şenlikler güzel, sizler buradaysanız bu şenlikler güzel. Size Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını getirdim. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun."

ANKA / Yerel