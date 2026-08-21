Alihan Kuris örgütü şüphelileri Marmaris'te yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, kaçmak üzere Marmaris Bozburun'da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin bulunduğu yer tespit edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris'in Bozburun bölgesinde yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı