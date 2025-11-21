Alibey Barajı'nın Su Güvenliği Tehdit Altında: Pirinççi Deresi'nde Toplu Balık Ölümleri

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'na dökülen Pirinççi Deresi'nde bir kez daha toplu balık ölümleri yaşandı. Mahalle muhtarı dere yatağında yaşanan balık ölümleri nedeniyle İstanbul'un içme suyu kaynağı olan Alibey Barajı'nın tehdit altında bulunduğunu söyleyerek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi'nden geçerek İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'na ulaşan Pirinççi Deresi, bir kez daha toplu balık ölümlerine sahne oldu. Çok sayıda ölü balık kıyıya vururken, dereden gelen kötü koku ise rahatsızlık uyandırıyor.

Dere kenarında incelemelerde bulunan Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, bölge halkının uzun süredir yaşadığı endişeyi dile getirerek, "İnsanların eğlenip, piknik yaptığı, hatta yeri geldiğinde yüzdüğü bir yerimizdi. Ama ne yazık ki son 15 senedir yağmurların yağmasıyla birlikte önce kirli su, ardından ağır bir koku geliyor ve deremizi kirletiyor. Şu anda deremizde ağır bir koku var. Bu dere, içme suyu olarak kullanılan Alibey Barajı'na akmakta ve oradan da İstanbul'un bir kısmına su veren barajımız. Ağırlıklı olarak yağmur yağdığı zaman ağır bir koku geliyor. Dereyi maalesef kirletiyorlar" dedi.

Köy halkı adına yetkililere seslenen Yazıcı, İstanbul'un su güvenliği için bir an önce tedbir alınması gerektiğini belirtti. - İSTANBUL