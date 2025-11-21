Haberler

Alibey Barajı'nın Su Güvenliği Tehdit Altında: Pirinççi Deresi'nde Toplu Balık Ölümleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından Alibey Barajı'na dökülen Pirinççi Deresi'nde tekrar meydana gelen toplu balık ölümleri, mahalle muhtarı tarafından su kaynağının tehdit altında olduğu uyarısıyla gündeme geldi.

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'na dökülen Pirinççi Deresi'nde bir kez daha toplu balık ölümleri yaşandı. Mahalle muhtarı dere yatağında yaşanan balık ölümleri nedeniyle İstanbul'un içme suyu kaynağı olan Alibey Barajı'nın tehdit altında bulunduğunu söyleyerek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi'nden geçerek İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'na ulaşan Pirinççi Deresi, bir kez daha toplu balık ölümlerine sahne oldu. Çok sayıda ölü balık kıyıya vururken, dereden gelen kötü koku ise rahatsızlık uyandırıyor.

Dere kenarında incelemelerde bulunan Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, bölge halkının uzun süredir yaşadığı endişeyi dile getirerek, "İnsanların eğlenip, piknik yaptığı, hatta yeri geldiğinde yüzdüğü bir yerimizdi. Ama ne yazık ki son 15 senedir yağmurların yağmasıyla birlikte önce kirli su, ardından ağır bir koku geliyor ve deremizi kirletiyor. Şu anda deremizde ağır bir koku var. Bu dere, içme suyu olarak kullanılan Alibey Barajı'na akmakta ve oradan da İstanbul'un bir kısmına su veren barajımız. Ağırlıklı olarak yağmur yağdığı zaman ağır bir koku geliyor. Dereyi maalesef kirletiyorlar" dedi.

Köy halkı adına yetkililere seslenen Yazıcı, İstanbul'un su güvenliği için bir an önce tedbir alınması gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.