Aliağa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
Yağmurlu havaya rağmen Aliağa'da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında petrokimya işçileri yürüyüş gerçekleştirdi. Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, işçi mücadelesinin önemine değinerek, insanca yaşam için örgütlü mücadelenin gerekliliğini vurguladı.
Aliağa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla kutlandı. Petrol-İş Aliağa Şubesi'nin çağrısıyla bir araya gelen petrokimya işçileri yürüyüş gerçekleştirdi. Demokrasi Meydanı'na kadar süren yürüyüşte işçiler, taleplerini haykırdı.
Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, 1 Mayıs'ın anlam ve önemine dikkat çekerek, "Bugün 1 Mayıs, insanca yaşamak ve daha güzel bir gelecek için alın teri döken milyonlarca emekçinin bayramıdır" dedi. Toptan, işçi sınıfının mücadelesine vurgu yaparak, kazanımların ancak örgütlü mücadeleyle korunabileceğini söyledi. - İZMİR