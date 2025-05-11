Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Trump'tan dünyanın beklediği açıklama: Pek çok konuda anlaşmaya varıldı

Trump'tan dünyanın beklediği açıklama: Pek çok konuda anlaştık
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Ali İkiz, Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanlığına Aday Oldu

Ali İkiz, Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanlığına Aday Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da tanınan esnaf Ali İkiz, 2026 yılında yapılacak olan Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Odası başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu. Birlik ve dayanışma vurgusu yapan İkiz, esnafların destek beklediğini ifade etti.

Kütahya'da esnaf arasında sevilen ve tanınan isimlerden biri olan Ali İkiz, 2026 yılında yapılacak Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Odası başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu. Adaylık sürecini resmen başlattığını belirten İkiz, açıklamasında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Ali İkiz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sürecin ve seçimlerin tüm esnaflarımıza, hemşehrilerimize ve Kütahya'mıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Bu yola çıkarken, desteklerini esirgemeyen başta aileme, esnaflarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunarım. Hizmet yarışına birlikte katıldığım tüm aday arkadaşlarıma da başarılar dilerim."

Ali İkiz seçim ilkelerini de şöyle belirtti: "Kütahya Madeni Eşya ve Sanatkarları Odası olarak, tüm esnaflarla birlikte, oda tüzüğü ve yasal çerçevede hareket ederek, esnaf birlikleri ve odalar birliğiyle güç birliği içinde esnafın haklarını savunmak, esnaflar arasında iletişimi güçlendirmek amacıyla etkinlikler, seminerler ve eğitim programları düzenlemek; ticari hayatın çeşitlenmesine ve gelişmesine katkı sağlamak; ortak akıl ve iş birliği ile yararcı çözümler üretmek."

Ali İkiz, açıklamasının sonunda tüm esnaf ve Kütahyalılardan destek beklediğini ifade ederek, "Hayırlı, bereketli işler dilerim. Saygı ve sevgilerimle" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
Putin gazetecileri gece yarısı yataklarından kaldırıp topladı

Gece yarısı gazetecileri yataklarından kaldırıp salonda topladı
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel felaketi! 62 ölü, 30 yaralı

Ülke sular altında! 62 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.