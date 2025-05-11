Ali İkiz, Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanlığına Aday Oldu

Kütahya'da esnaf arasında sevilen ve tanınan isimlerden biri olan Ali İkiz, 2026 yılında yapılacak Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Odası başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu. Adaylık sürecini resmen başlattığını belirten İkiz, açıklamasında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Ali İkiz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sürecin ve seçimlerin tüm esnaflarımıza, hemşehrilerimize ve Kütahya'mıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Bu yola çıkarken, desteklerini esirgemeyen başta aileme, esnaflarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunarım. Hizmet yarışına birlikte katıldığım tüm aday arkadaşlarıma da başarılar dilerim."

Ali İkiz seçim ilkelerini de şöyle belirtti: "Kütahya Madeni Eşya ve Sanatkarları Odası olarak, tüm esnaflarla birlikte, oda tüzüğü ve yasal çerçevede hareket ederek, esnaf birlikleri ve odalar birliğiyle güç birliği içinde esnafın haklarını savunmak, esnaflar arasında iletişimi güçlendirmek amacıyla etkinlikler, seminerler ve eğitim programları düzenlemek; ticari hayatın çeşitlenmesine ve gelişmesine katkı sağlamak; ortak akıl ve iş birliği ile yararcı çözümler üretmek."

Ali İkiz, açıklamasının sonunda tüm esnaf ve Kütahyalılardan destek beklediğini ifade ederek, "Hayırlı, bereketli işler dilerim. Saygı ve sevgilerimle" dedi. - KÜTAHYA