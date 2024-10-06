Ali Haydar Öztürk Hayatını Kaybetti

Babıali'de yetişmiş yazarlardan Aydın'da yaşayan 92 yaşındaki araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk düşünce hayatında fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan Necip Fazıl Kısakürek'in ev arkadaşlarından olan ve uzun yıllardır Aydın'da yaşayan araştırmacı yazar Öztürk, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde rahatsızlıkları sebebiyle tedavi görüyordu. durumu ağırlaşan ve entübe edilen Öztürk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ali Haydar Öztürk kimdir?

1931 Şanlıurfa'da doğumlu araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk, Şanlıurfa Lisesi ve Teknik Okul'dan mezun olduktan sonra bir süre ticaretle uğraştı. Çeşitli firmalarda müşavirlik ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunan Öztürk İstanbul'a Necip Fazıl Kısakürek'in yanına gelerek, Kısakürek'in farklı dönemlerde yayımladığı 'Büyük Doğu' dergisinin çıkmasına katkıda bulundu. 1968'den itibaren çeşitli şehirlerde konferanslar veren Öztürk 1997'de Aydın'a yerleşti. Öztürk, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği ile Menderes Yüksek Öğretim ve Bilim Vakfı kurucuları arasında yer alırken; Mehmet Akif Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Aydınlar Ocağı üyesiydi. - AYDIN