Ali Erbaş: "Tüm şehitlerimizi fethin 572'nci yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum"

Ali Erbaş: 'Tüm şehitlerimizi fethin 572'nci yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum'
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Muzaffer Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, şanlı ordusunu ve tüm şehitlerimizi fethin 572'nci yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Muzaffer Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, şanlı ordusunu ve tüm şehitlerimizi fethin 572'nci yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Başkan Erbaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu öyle bir fetihtir ki Mekke, Medine ve Kudüs ile İstanbul'u kardeş kılmıştır. İstanbul'u bir İslam şehri yaparak Sevgili Peygamberimizin iltifatı ve övgüsüne mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan, Muzaffer Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, şanlı ordusunu ve tüm şehitlerimizi fethin 572'nci yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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