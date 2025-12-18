Aleyna Tilki'nin avukatından ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Avukatı Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Aleyna Tilki, bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Edindiğim bilgilere göre evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Aleyna Hanım burada" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Sarıyer'de bulunan İstanbul Jandarma İl Komutanlığına getirilen Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Müvekkilim Aleyna Tilki, bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şuanda edindiğim bilgilere göre evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şuan için size verebileceğim başka teyitli ve resmi bir bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaşıldıkça sizlere bilgi verilecektir. Masumiyeti korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL