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Erbain ziyaretleri ve Irak temasları

Erbain ziyaretleri ve Irak temasları
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Erbain merasimlerine katılmak üzere gittiği Irak’ta temaslar gerçekleştirdi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Erbain merasimlerine katılmak üzere gittiği Irak'ta temaslar gerçekleştirdi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Türkiye'nin Necef Başkonsolosu Şenol Sevim ve beraberindeki inanç önderleriyle birlikte dünyanın en büyük inanç buluşmalarından biri olarak kabul edilen Erbain merasimlerine katılmak üzere bulunduğu Irak'ta çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Program kapsamında ilk olarak Necef'te bulunan Hz. Ali Türbesi'ni ziyaret eden Ersin, Seyyid El Hekim ailesiyle bir araya gelerek, Seyyid İzzettin El Hekim ile görüştü. Heyet daha sonra Kufe Mescidi'ni, Hz. Ali'nin Kufe'de şehit edildiği evi, Müslim Bin Akyl Türbesi'ni ve Hani Bin Urve'nin türbesini ziyaret etti. Ersin ayrıca Kufe Mescidi Yönetimi Genel Sekreteri ile görüşerek, karşılıklı istişarelerde bulundu. Kerbela programı kapsamında ise Türkiye'nin Necef Başkonsolosluğu tarafından kurulan Erbain Çadırı ile Türkmen Çadırı'nı ziyaret eden Ersin, Zeynebiye-Zehra Ana Derneği Erbain Çadırı'nda dernek yöneticileri ve gönüllülerle bir araya geldi. Görüşmelerde, yürütülen hizmetler ile gelecek yıl kurulması planlanan Erbain çadırlarına ilişkin hazırlıklar ele alındı. Ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Ersin, gönüllülerle birlikte ziyaretçilere ikramlarda bulunurken, Kanal 12'ye de Erbain merasimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak temasları kapsamında İmam Hüseyin Türbesi'ni de ziyaret eden Ersin, türbe yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu. Program kapsamında ayrıca Hz. Ebulfazl Abbas Türbesi ile Bağdat'ta bulunan Abdülkadir Geylani Türbesi de ziyaret edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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