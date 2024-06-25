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Alev alev yanan biçerdöver kullanılmaz hale geldi

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hasat sırasında bir biçerdöverde yangın çıktı. Alev alev yanan biçerdöver kullanılmaz hale geldi. Yangın, Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde meydana geldi.

Alev alev yanan biçerdöver kullanılmaz hale geldi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hasat sırasında bir biçerdöverde yangın çıktı. Alev alev yanan biçerdöver kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Çiğdemli köyünde bir buğday tarlasında hasat sırasında biçerdöverde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede hızla büyüyen yangın çevredeki tarlalara da sıçradı.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası biçerdöver kullanılamaz hale gelirken, tarım arazileri ise zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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