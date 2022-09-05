Albay Altundarak: 'Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için değerli'

Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, ülke nüfusuna göre Osmaniye'nin en çok şehit veren il olduğunu belirterek şehit aileleri ve gazilerin kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, ülke nüfusuna göre Osmaniye'nin en çok şehit veren il olduğunu belirterek şehit aileleri ve gazilerin kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri kararnamesine göre Osmaniye İl Jandarma Komutanı olarak Jandarma Albay Can Altundarak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan İsrafil Avcı'ya ziyaretinde Başkan Yardımcısı Muhammed Kırlar, Genel Sekreter Ali Celal Kaymak, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Emül, üyeler Selçuk Kaya ve Murat Boz eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, "Bölgeye yabancı değilim, Adana'da görev yaptım. İnşallah buradaki görevimde de iyi çalışmalar yapacağız. Özellikle Osmaniye halkını beğendim. Ülkemizin nüfusuna göre en çok şehit veren bir ili. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz de bizim için çok değerlidir. Onların hakkını ödeyemeyiz. İnşallah buradaki görevimde onlarla da birlikte olmaya çalışacağım" dedi.

OGC Başkanı İsrafil Avcı ise "Osmaniye İl Jandarma Alay Komutanımız Jandarma Albay Can Altundarak'ı gazeteci arkadaşlarımızla makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Komutanımıza yakın ilgisi ve güzel hoş sohbeti için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - OSMANİYE