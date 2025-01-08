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Alaşehir Kaymakamı, Mahalle Ziyaretleriyle Sorunları Yerinde Çözüyor

Alaşehir Kaymakamı, Mahalle Ziyaretleriyle Sorunları Yerinde Çözüyor
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Manisa'nın Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinliyor ve çözüm önerileri sunuyor. Ziyaretlerde, ulaşım, su baskınları ve sulama gibi konular ele alındı.

Manisa'nın Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör mahalleleri ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinliyor ve yerinde çözümler üretiyor.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, mahalle ziyaretleri kapsamında, mahalle sakinleri ile sohbet ederek sorunlarını dinliyor. Karşılıklı fikir alışverişiyle sorunlara çözüm aranan buluşmaya Kaymakam Alper Faruk Güngör'ün yanı sıra Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut, ziyaret edilen mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Karşılıklı fikir alışverişiyle sorunlara çözümler üretildiğini kaydeden Kaymakam Alper Faruk Güngör, "Sizleri ziyaret ederek, sorunlarınızı yerinde dinlemek, sohbet etmek ve çözümler üretebilmek için buradayız. Amacımız sizlere en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaşabilmek, sorunlarınızı birinci ağızdan dinleyip, çözümler üretebilmek. En başarılı çözüm yolu sorunları yerinde ve muhataplarından dinlemektir. Bizde bu kapsamda ziyaretler düzenliyor, vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik başta olmak üzere bütün kamu hizmetlerinde talep ve şikayetleri dinleyip çözüm yollarını üreteceğiz. Çünkü hizmette temel anlayışımız sorunu çözmek değil, sorun oluşmadan zamanında önlem almaktır. Devletimiz vatandaşının hizmetinde olmaya devam etmektedir." dedi.

Mahalle sakinleri mahallelerinde karşılaştıkları ulaşım, derelerin taşması ile yaşanan su baskınları, arazi sulama, jeotermal sahalarında karşılaşılan sorunları dile getirerek, çözüm istedi. Sorunlarla ilgili yerinde çözülebileceklere çözümler üretilirken, ilgili kurumlarla gerekli girişimlerde bulunuldu. Mahalle ziyaretlerine devam edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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