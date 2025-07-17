Alaşehir'de Yorgun Leylek Tedavi Edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde susuz kalan ve yorgun düşen bir leylek, bir büfeye sığındı. Duyarlı esnaf ve vatandaşların yardımıyla veterinere götürülen leylek, yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Alaşehir'in Yeni Mahalle Mahallesi Elmadağ Sokakta büfe işletmecisi olan Hakan Karakuyu, öğle saatlerinde caddeden iş yerine doğru güçlükle yürüyen bir leyleği fark etti. Bitkin haldeki leyleğe su veren Karakuyu, leyleğin suyu içmemesi üzerine arkadaşı Erdal Ertürk ile birlikte onu motosikletle veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner Hekim Taner Çelik tarafından yapılan ilk muayenede, leyleğin herhangi bir kırığı ya da yarası olmadığı, ancak ciddi su kaybı yaşadığı tespit edildi. Leyleğe serum tedavisi ve besleme uygulayan Çelik, yaklaşık 45 dakika içinde leyleğin kendine geldiğini belirtti.

"Alaşehir'in Yaren Leyleği olsun istedik"

Leyleği getiren Hakan Karakuyu, "Öğlen saatlerinde yürüyerek benim iş yerime geldi. Aç ve susuz olduğunu tahmin ettik. Su verdik içmedi. Arkadaşım Erdal Ertürk ile beraber aldık ve veterinere götürdük. Veteriner ilk müdahaleyi yaptı. Sağlığına kavuştuktan sonra Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderdi. Leyleğin sağlıklı ve herhangi bir yara izi olmadığını görüp, sağlığına kavuştuktan sonra, leyleği sahiplenip Alaşehir'in Yaren'i olmasını istedik. Ancak veteriner Taner Çelik Alaşehir'in yaz ve kış ayları leylek beslemek açısından uygun olmadığını, hayvanın yaşamak için en uygun yeri doğa olduğunu söyledi. Leyleği Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti" dedi.

"Doğal yaşam en doğrusu"

Veteriner Hekim Taner Çelik ise, "Vatandaşlar sokakta buldukları halsiz durumdaki Leyleği bize getirdiler. Leyleğin önce fiziksel muayenesini yaptım, çok yorgun ve bitkin gözüküyordu. Leylekler daha çok su kenarında yaşamayı tercih ederler. Alaşehir'de çok sık karşılaştığımız bir vaka değil, acaba yabani bir hayvan zarar vermiş olabilir mi diye röntgen çektik, röntgenden sonra leyleğin herhangi bir yaralaması olmadığını gördük. Vücudundaki su seviyesi düşmüş, serum verdik. Serum verdikten sonra yaklaşık 40- 45 dakika sonra kendisine geldi. Tedaviden sonra leylek kendisine geldi. Leylek sağlığına kavuştuktan sonra Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdik, milli parklar görevlileri geldiler, leyleğimizi teslim aldılar. Leyleği getiren gençler, 'Bu leylek Alaşehir'in Yaren'i olsun, biz bakalım' dediler. Ben de burada yaz kış leyleğin yaşamasına uygun bir yer değil, bakmanın zor olduğunu ve en güzel yaşam yeri doğa olduğunu söyledim. Doğal yaşamın hayvanlarını en güzeli tekrar doğaya bırakmak." şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuşan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. - MANİSA