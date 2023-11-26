Alaşehir'de 58 yıllık tapu sorunu çözüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 5 bin 500 vatandaşın 58 yıldır özlemle beklediği tapuları dağıtılmaya başlanıyor

Tapu harcı ödemeyecek olan vatandaşlar 2/b arazilerinin tapusunu cüzi bir bedelle alacak

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 58 yıldır çözülemeyen 2/b arazisi hak sahibi 5 bin 500 vatandaşın sorunu çözüme kavuşturuldu. 58 yıl sonra tapularına kavuşacak olan vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 58 yıldır çözülemeyen tapu sorunu çözüldü. Alaşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut, Alaşehir Tapu Müdürü Mehmet Çavdar, Milli Emlak Şefi Cihan Kılıç ve ekibi, Uluderbent Mahallesi Düğün Salonunda toplantı düzenleyerek vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan toplantıya 5 bin 500 2/b arazisi hak sahibinden yaklaşık bin kişi katıldı. Hak sahibi vatandaşların hiç bir tapu harcı harcaması yapmadan tapularını alabilecekleri öğrenildi. Manisa'dan oluşturulan bilir kişi ekibinin bölgedeki 2/b taşınmazlarının rayiç değerlerini belirlediği, yaklaşık 5 bin 500 2/b arazisi hak sahibinin belirlenen rayiç bedel üzerinden hesaplanan cüz'i satış bedellerini ödeyerek tapu sahibi olabilecekleri açıklandı.

Alaşehir'de ilk olarak 1950 yılında başlayan kadastro çalışmaları 1963-1964 yıllarında Uluderbent Mahallesi'nde yapıldığı sırada, Orman Genel Müdürlüğü'nün de kadastro çalışmalarına başlamasıyla, Orman Genel Müdürlüğü ile vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu arazi mahkemesi 1965 yılında verdiği kararla kadastro çalışmalarını durdurdu. Yasa gereği Alaşehir genelinde kadastro çalışmaları tamamlanmadan, yeni bir çalışma yapılamayacağı açıklandı. Alaşehir'de kadastro çalışmaları en son 2008 yılında tamamladı. Bunun üzerine yeni bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda hazırlanan tapu kayıtları 2023 yılı şubat ayı içerisinde Ankara'ya gönderildi. Kayıtların incelenmesinden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 2/b taşınmazlarının hak sahiplerine satışlarına karar verdi. Alaşehir Milli Emlak Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları ile her hafta işlemleri hazırlanan yaklaşık 200 kişi tapusunu alabilecek.

"5 bin 500 hak sahibi var"

Uluderbent Mahallesi'nde Alaşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut başkanlığında, Tapu Müdürü Mehmet Çavdar ve Milli Emlak Şefi Cihan Kılıç tapu alacak vatandaşlarla Düğün Salonunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Vatandaşları bilgilendiren Alaşehir Milli Emlak Şefi Cihan Kılıç "Bugün size hayırlı bir haber vermek için geldik. 1965 yılından beri Uluderbent Mahallesinin mülkiyet ve tapu sorunlarıyla ilgili geçmişten beri çözülemeyen bir problemi var. Gönül isterdi ki bu problem daha erken bitirilebilsin. Alaşehir'de ilk kadastro işlemleri 1950 yılında başladı. 1963-1964 yıllarında Uluderbent Mahallesi kadastro çalışmalarına başlanıldı. Talihsizlik ne yazık ki 1965 yılında Orman Genel Müdürlüğü de kadastro çalışmalarına başladı. Bazı yerlerde ormanla mülk sahipleriyle, arazi anlaşmazlıkları başlayınca arazi mahkemesi çalışmaları 1965 yılında verdiği kararla çalışmaları durdurdu. Mahkemenin kadastro çalışmalarını durdurması sonucu bu güne kadar bu sorun çözülemedi. Kadastro uygulamalarına göre o bölgenin kadastrosu tamamlanmadan yeni bir çalışma başlatılamadı. Alaşehir'in kadastro çalışmaları en son 2008 yılında tamamlandı. Tapu sorunlarının çözümlenmesi için çalışmalar aralıksız olarak sürdürüldü. Şubat ayı içerisinde tapu kayıtlarını girmeye başladık. Yaklaşık 8 aylık yoğun bir çalışma neticesinde evrakları Ankara'ya gönderdik. Ankara'dan satış onayları geldi. Uluderbent genelinde 4 bin 509 adet 2/b taşınmazı var. Tapu almak için belirlenen 5 bin 500 hak sahibi kişi var. Bu güne kadar 2/b tapusunu almak için 4 bin 125 kişi dilekçe verdi. Bu gün itibariyle 4 bin 125 hak sahibine satış işlemlerine başladık" dedi.

Tapu harcı ödemeyecekler

Alaşehir Tapu Tescil Müdürü Mehmet Çavdar ise, "Size randevu vereceğiz, her hafta ortalama 200 kişiye tapu vererek en kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız. Tapu alırken herhangi bir tapu harcı ödemeyeceksiniz." diye konuştu.

"Devlet vatandaşını mağdur etmez"

Alaşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut, "Talihsiz bir şekilde mahkeme kararıyla sürüncemede kalan tapu sorunu gecikmeli de olsa çözüme ulaştı. Devletimiz vatandaşını hiç bir zaman mağdur etmez. Gecikmeli de olsa hatalar telafi edilir. Bu günden itibaren yaklaşık 5 bin 500 vatandaşımız tapusuna kavuşacaktır. Sizlere hiç ilave bir harcama yaptırtmadan tapularınızı teslim edeceğiz" dedi.

Sevinçlerini alkışlarla kutlayan vatandaşlar da, "1965 yılından beri sahip olamadığımız tapularımıza kavuşacağız, Devletimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diyerek sevinçlerini anlattı.

İlk müjdeyi AK Parti İlçe Başkanı vermişti

İlk müjdeyi AK Parti İlçe Başkanı Fedayi Kozan vermişti. Alaşehir AK Parti İlçe Başkanı Avukat Fedayi Kozan başkanlığında oluşan ekip 14 Ekim 2023 günü Ankara'ya giderek Uluderbent Mahallesi'nin 58 yıllık özleminin bitirilmesi için temaslarda bulunmuşlar ve kısa sürede çözüleceği sözünü almışlardı. Yapılan temaslar ve çalışmalar sonunda yaklaşık 5 bin 500 vatandaşın 58 yıllık tapu özlemi bitmiş oldu.