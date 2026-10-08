Alaplılı engelli ayakkabı boyacısı, hayvanlara duyarlılığıyla Ankara'da ödül aldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan ve maaşını sokak hayvanlarının bakımına harcayan engelli Hüseyin Öztürk, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberiyle gündeme gelmesinin ardından Ankara'da düzenlenen 7. Merhamet ve Emek Ödülleri töreninde ödüle layık görüldü.

Alaplı ilçe merkezindeki meydanda yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan engelli Hüseyin Öztürk, sokak hayvanlarına gösterdiği merhametle örnek oldu. Kendi geçim mücadelesine rağmen maaşını sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımına harcayan Öztürk'ün iyilik hikayesi Ankara'ya kadar uzandı. Daha önce İhlas Haber Ajansı tarafından "Engelli Ayakkabı Boyacısı Maaşını Köpeğe Harcıyor" başlığıyla haberleştirilen Hüseyin Öztürk, hayvanlara duyarlılığıyla dikkat çekti. Mütevazı yaşamına rağmen sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Öztürk, gösterdiği fedakarlıkla çevresindekilerin takdirini kazandı.

Merhameti Ankara'da ödüllendirildi

Cumhur Haber Ajansı tarafından Ankara'da düzenlenen 7. Merhamet ve Emek Ödülleri töreninde iyilikleri ve fedakarlıklarıyla topluma örnek olan isimlere ödülleri verildi. Siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, Alaplılı ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk de sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığı dolayısıyla ödüle layık görüldü. Alaplı meydanında ayakkabı boyayarak hayatını sürdüren Öztürk'ün merhamet dolu hikayesi, İHA'nın haberinin ardından Ankara'da ödülle taçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı