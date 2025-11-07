Alaplı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden ATM ve Baz İstasyonu Talebi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde bulunan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bölgede ATM ve baz istasyonu bulunmadığı için mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden destek istedi.

Alaplı Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, "100 TL çekmek için çarşıya inmek zorunda kalıyoruz. Tepeköy'e ATM istiyoruz. Ayrıca yurdumuzda telefonlarımız çekmiyor, çok mağduruz" ifadelerini kullandı.

Alaplı Yurtkur Müdürü Ayşegül Akgül ile birlikte Alaplı Kent Konseyi hizmet binasını ziyaret eden öğrenciler, burada Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kent Konseyi Başkanı Ören, öğrencilerin taleplerini dinleyerek çözüm konusunda girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Öğrenciler ise gösterilen ilgiden dolayı Kent Konseyi yönetimine ve Yurtkur Müdürlüğüne teşekkür etti. - ZONGULDAK