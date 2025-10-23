Haberler

Alaplı Meslek Yüksekokulu'ndan 101 Ünite Kan Bağışı Kampanyası

Alaplı Meslek Yüksekokulu, 'BEUN 101. Yılında 101 Ünite Kan Bağışı Hedefiyle' sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasında yaklaşık 150 ünite kan topladı. Öğrencilere, öğretim elemanlarına ve idari personele yönelik etkinlikte Kızılay yetkilileri kan bağışının önemini anlattı.

Alaplı Meslek Yüksekokulu tarafından "BEUN 101. Yılında 101 Ünite Kan Bağışı Hedefiyle" sloganıyla kan bağışı kampanyası büyük bir katılımla gerçekleşti.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi yüksekokulun kapalı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, kampanya öncesinde Kızılay yetkilileri, öğrencilere kan bağışının önemi ve insan sağlığına olan faydaları konusunda detaylı bilgiler verdi. Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan yetkililer, kan bağışının hayat kurtardığına vurgu yaptı.

Okul içindeki Kapalı Salon'unda gerçekleştirilen Kan kampanyasında, öğrencilerin yanı sıra akademisyenler ve okul memurları da kan bağışında bulundu. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgi, hem okul yönetimini hem de Kızılay yetkililerini memnun etti. Kan bağışında bulunan Öğrencilere powerbank hediye edildi.

"BEUN 101. Yılında 101 Ünite Kan Bağışı Hedefiyle" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel yoğun ilgi gösterdi, etkinlikte yaklaşık 150 ünite kan bağışı toplandı. - ZONGULDAK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
