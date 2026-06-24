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Zonguldak'ta "Pat Pat" Devrildi: 2 Yaralı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Bölcek Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine gitmek üzere yola çıkan Ahmet O. ve Zeynep O., "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına bindi.

Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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