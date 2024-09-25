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Alaplı'da Kan Bağış Kampanyası Düzenlendi

Alaplı'da Kan Bağış Kampanyası Düzenlendi
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Alaplı Kaymakamlığı ve Adliyesi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyası gerçekleştirildi. Etkinlikte Kaymakam Selçuk Köksal ve 15 Temmuz Gaziler Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da yer aldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Alaplı Kaymakamlığı'nın ve Alaplı Adliyesinin düzenlediği kan bağışı organizasyonu Kaymakamlık önünde gerçekleşti. Organizasyonun düzenleyen Zonguldak Alaplı ilçe Kaymakamı Selçuk Köksal önderliğinde etkinliğe 15 Temmuz Gaziler Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da programda yer aldı. Turunç Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ve adliyede bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Kan veren vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Turunç Kızılay çalışanları ve kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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