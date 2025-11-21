Alaplı'da 50 Yıldır Camilere Özel Tasarımlar Yapan Usta

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 50 yıldır mobilya imalatı yapan 65 yaşındaki Sezgin Gülçiçek, bugüne kadar 63 camiye mihrap, minber ve kürsü yaptı.

Mesleğe ilkokuldan sonra çırak olarak başlayan Gülçiçek, Alaplı, Devrek, Kozlu, Karadeniz Ereğli ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki camiler için özel tasarımlar hazırladı. Osmanlı köyü nüfusuna kayıtlı olan, evli ve dört torun sahibi Gülçiçek, ilk mihrap çalışmasına köy camisine hibe olarak başladığını belirterek çalışmalarını şöyle anlattı:

"Köyümün camisinin mihraba ihtiyacı vardı, hibe olarak başladım. Sonra devam ettim. Şu ana kadar 63 camiye mihrap, minber, kürsü, rahle ve mini rahle yaptım. Cami işi geldiğinde mutlu oluyorum. Namaza gittiğimde 'Bu da benim eserim' diyebilmek beni sevindiriyor. Para önemli ama ikinci planda. Bu dünyada yaptığımız işlerin öbür tarafta da bir karşılığı var."

Her cami için farklı bir tasarım hazırladığını dile getiren Gülçiçek, yaptığı her işte ayrı bir heyecan yaşadığını söyledi. - ZONGULDAK