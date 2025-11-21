Haberler

Alaplı'da 50 Yıldır Camilere Özel Tasarımlar Yapan Usta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Sezgin Gülçiçek, 50 yıldır mobilya imalatı yaparak 63 camiye mihrap, minber ve kürsü tasarladı. Sanatını hobi olarak başladığı cami çalışmalarıyla devam ettiren Gülçiçek, eserleriyle dualar alarak mutlu oluyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 50 yıldır mobilya imalatı yapan 65 yaşındaki Sezgin Gülçiçek, bugüne kadar 63 camiye mihrap, minber ve kürsü yaptı.

Mesleğe ilkokuldan sonra çırak olarak başlayan Gülçiçek, Alaplı, Devrek, Kozlu, Karadeniz Ereğli ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki camiler için özel tasarımlar hazırladı. Osmanlı köyü nüfusuna kayıtlı olan, evli ve dört torun sahibi Gülçiçek, ilk mihrap çalışmasına köy camisine hibe olarak başladığını belirterek çalışmalarını şöyle anlattı:

"Köyümün camisinin mihraba ihtiyacı vardı, hibe olarak başladım. Sonra devam ettim. Şu ana kadar 63 camiye mihrap, minber, kürsü, rahle ve mini rahle yaptım. Cami işi geldiğinde mutlu oluyorum. Namaza gittiğimde 'Bu da benim eserim' diyebilmek beni sevindiriyor. Para önemli ama ikinci planda. Bu dünyada yaptığımız işlerin öbür tarafta da bir karşılığı var."

Her cami için farklı bir tasarım hazırladığını dile getiren Gülçiçek, yaptığı her işte ayrı bir heyecan yaşadığını söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.