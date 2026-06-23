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Lüks kruvaziyer bin 749 turist ile Alanya iskelesine demir attı

Lüks kruvaziyer bin 749 turist ile Alanya iskelesine demir attı
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Antalya'nın Alanya ilçesine Malta bandıralı lüks kruvaziyer Marella Discovery ile bin 749 turist geldi. Turistlerin çoğunluğu İngiltere vatandaşı olup, ilçenin doğal güzelliklerini gezmek üzere otobüslerle Alanya'yı ziyaret edecek.

Antalya'nın Alanya ilçesine Malta bandıralı lüks kruvaziyer ile bin 749 turist geldi.

Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery isimli yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı. Gemide bin 749 turist, 742 mürettebat bulunurken turistlerin büyük kısmının İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular, ilçenin doğal güzelliklerini yerinde görmek üzere iskelede bekleyen otobüsler ile Alanya'yı gezecek. Gemi akşam saatlerinde demir alarak Limasol'a doğru gidecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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