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Alanya'da tatilciler deniz ve güneşin tadını çıkardı

Alanya'da tatilciler deniz ve güneşin tadını çıkardı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler Kleopatra Plajı başta olmak üzere sahilleri doldurdu. Tekne turları da yoğun ilgi gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 33 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 29 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı başta olmak üzere ilçe genelindeki plajlarda yoğunluk yaşanırken, sahil şeridinde renkli görüntüler oluştu.

Yaz sezonunun en yoğun günlerinin yaşandığı Alanya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 33 dereceye kadar yükseldiği ilçede nem oranı yüzde 70'lere kadar yükselince turistler Akdeniz'in serin sularına girerken, çok sayıda kişi ise altın sarısı kumsalda güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin en fazla tercih ettiği noktalardan biri olan Kleopatra Plajı'nda şezlonglar büyük ölçüde dolarken, denize girenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Çocuklar sahilde oyun oynarken, aileler ise gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Öte yandan Alanya açıklarında düzenlenen günlük tekne turları da sıcak havayla birlikte yoğun ilgi gördü. Akdeniz'in masmavi sularına açılan gezi teknelerinde tatilciler güneşlenerek eşsiz Alanya manzarasının tadını çıkardı. Tur programları kapsamında verilen yüzme molalarında denize giren turistler serinleme fırsatı bulurken, bol bol fotoğraf ve video çekerek tatillerini ölümsüzleştirdi. Sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler de güneşli havayı değerlendirerek deniz manzarası eşliğinde vakit geçirdi.

Mersin'den tatil için Alanya'ya gelen Kemal Yılmaz, "Ailemle birlikte tatil için Mersin'den geliyorum. Alanya gerçekten çok güzel bir yer. Farklı bir atmosferi var. Alanya'daki insanlar daha bilinçli. Biraz nemli bir hava ve sıcak var. Denizi çok güzel. Alanya'yı çok seviyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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