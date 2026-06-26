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Alanya'da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti

Alanya'da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 32, deniz suyunun 26 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti. Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkisini artıran yaz sıcakları, sahilleri hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 32 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti. Hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu ilçede sahillerde renkli görüntüler oluştu.

Haziran ayının son günlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle tatilciler denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için plajları doldurdu. Alanya'nın simge noktalarından dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, bazı turistler Akdeniz'in serin sularına girerek sıcaktan korunmaya çalıştı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde vakit geçiren tatilciler şezlonglarda dinlenirken, denize girenler serinlemenin tadını çıkardı. Çocuklar ise kıyıda oyun oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyunca hareketliliğin sürdüğü plajlarda renkli görüntüler objektiflere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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