Alanya'da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım başladı

Alanya'da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım başladı

Alanya'da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Nisan ayında startını verdiği Alanya'nın üçüncü prestij caddesi Kızlarpınarı Caddesi'nde sona yaklaşıldı.

 - Güncelleme:

Alanya'da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Nisan ayında startını verdiği Alanya'nın üçüncü prestij caddesi Kızlarpınarı Caddesi'nde sona yaklaşıldı.

Alanya Belediyesi ekiplerinin Kızlarpınarı Caddesi'nde aralıksız olarak sürdürdüğü prestij caddesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kaldırım yenileme, elektrik altyapısı, yol genişletme ve cadde düzenleme çalışmalarının yanı sıra bisiklet yolu yapımı da sürüyor.

"Kızlarpınarı ekonomik olarak canlanacak"

Refah seviyesini arttırmak, kenti çok daha güzel bir görünüme kavuşturmak için proje ve yatırımlara aralıksız olarak devam ettiklerini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Kızlarpınarı Caddemiz çalışmaların sona ermesiyle birlikte ihtişamlı bir görünüme kavuşacak. Ekonomik olarak da canlanacak. Sona yaklaştığımız çalışmalarımız sırasında bizlere her zaman destek veren Kızlarpınarı Caddesi sakinlerimize de teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alanya Belediyesi Adem Murat Yücel Alanya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title