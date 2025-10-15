Haberler

Alanya'da Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadın üreticileri ziyaret etti. Etkinlikte zeytin fidanı dağıtımı yapıldı ve kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki önemi vurgulandı.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, Ziraat Odası Başkan Tahir Göktepe ve Tarım Müdürlüğü mühendisleriyle birlikte Sapadere Mahallesi'ni ziyaret ederek kadın çiftçilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında kadın üreticilerin emeklerini takdir eden Müdür İnal, tarımsal üretimde kadınların rolünün önemine dikkat çekti. Etkinlikte, Alanya Ziraat Odası iş birliğiyle kadın çiftçilere zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Alanya Tarım ve Orman Müdürü Müdür İnal, "Kadın çiftçilerimiz, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde ve kırsal kalkınmada büyük bir güç. Üretimin her aşamasında emeği geçen tüm kadın çiftçilerimizi yürekten kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
