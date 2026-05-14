Alanya'da yaz havası sahilleri doldurdu

Antalya'da yaz havasının hakim olduğu Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.

Bahar aylarının son günlerinde hava sıcaklığının 24 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 22 dereceye ulaştığı ilçede, özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı yoğun ilgi gördü. Güneşli havanın tadını çıkaran turistler sahillerde vakit geçirirken, bazı tatilciler denize girerek serinledi, kimi de kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Akdeniz'in berrak sularında tekne turuna çıkan turistler de keyifli anlar yaşadı. Kiralanan teknelerin güvertesinde güneşlenen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yazı aratmayan hava durumları ilçedeki turizm hareketliliğini artırdığı gözlenirken, sahillerde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Ankara'dan tatil için Alanya'ya gelen Behçet Çetin, "Alanya'ya tatil için Ankara'dan geldim. Kleopatra plajı dünyaca ünlü. Şu an buralar sessiz sakin ve temiz. Doğası manzarası her şeyi çok güzel" dedi. - ANTALYA

