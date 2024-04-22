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Alanya'da drift yapan araç sürücüsüne 33 bin TL ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan otomobil sürücüsü ile birlikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 33 bin 739 lira para cezası kesilirken, otomobil 2 ay trafikten men edildi.

Alanya'da drift yapan araç sürücüsüne 33 bin TL ceza

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan otomobil sürücüsü ile birlikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 33 bin 739 lira para cezası kesilirken, otomobil 2 ay trafikten men edildi.

Olay, Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde meydana geldi. 07 S 2233 plakalı otomobil cadde üzerinde akan trafiği tehlikeye sokacak şekilde drift yaptı. Çevredeki vatandaşlar aracın drift yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine polis ekipleri otomobil ve sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Aracın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, drift yapan aracı Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde seyir halinde iken sürücüsü ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 33 bin 739 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca drift yapılan araç ise 2 ay trafikten men edilerek emniyet otoparkına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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