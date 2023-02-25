Alanya'da depremzede çocuklara tiyatro morali

Alanya Belediyesi Tiyatro ekibi, büyük afetten etkilenen ve Alanya'da misafir edilen depremzede çocuklara özel tiyatro oyunu sergiliyor. Miniklerin konakladığı otellere giden ekip, "Şarkıyla Sallanan Salıncak" adlı oyunu sahneleyerek çocuklara moral oluyor.

Alanya Belediyesi Tiyatro ekibi, Alanya'da ikamet eden depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenliyor. Belediye Tiyatro ekibi, başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 11 ili etkileyen büyük afette fiziksel etkinin yanısıra depremin çocuklar üzerindeki psikolojik etkisini kırmak için kolları sıvadı. Alanya Belediye Tiyatrosu, depremden etkilenen çocukların moralini yükseltmek ve destek sağlamak amacıyla depremzede ailelerin konakladığı otellerde çocuk oyunu sergiliyor.

"Merkezimize davet ediyoruz"

Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Fırat Onur Deniz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Deprem, hayatımızı derinden etkiledi ve özellikle çocuklarımızın üzerinde büyük etkiler bıraktı. Bu nedenle, Alanya'ya yerleşen ve depremden etkilenen çocuklarımıza bir nebze olsun destek olmak istedik. Bu tiyatro oyunuyla, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu. Şu an için 5 otelde temsil yapıldı. 25 Şubat Cumartesi günü, Alanya Kültür Merkezi'nde saat 13.30-15.00 arası "Şarkıyla Sallanan Salıncak" oyunumuza depremden etkilenen bütün çocuklarımızı davet ediyoruz." - ANTALYA