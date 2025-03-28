Alanya'da Alkollü Sürücü Kaçarken Kaza Yaptı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Alkollü sürücü ters yönden kaçmaya çalışırken başka bir araçla çarpıştı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ters yönden kaçmaya çalışırken, başka araçla çarpıştı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Zamanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa B. yönetimindeki 34 DZK 55 plakalı Tofaş marka otomobil, Alanya ilçe merkezindeki polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Mersin istikametine doğru ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen İsa A. yönetimindeki 07 BCJ 834 plakalı Volkswagen marka araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobil sürücüsü Mustafa B'nin aracının muayenesiz olduğu ve 1.94 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yolda kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mustafa B. kazada hafif yaralanırken diğer otomobil sürücüsü İsa A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.