Alanya 2026'ya coşkuyla girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar 2026 yılına eğlence mekanlarında yoğun bir şekilde coşkuyla girdi. Emniyet güçleri de güvenliği sağlamak amacıyla geniş çaplı önlemler aldı.

Alanya'da yılbaşı coşkusu cadde, sokak ve eğlence mekanlarına yansıdı. Çok sayıda vatandaş yeni yıla aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte girerken, ilçedeki eğlence alanlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar 2026'yı müzik ve eğlence eşliğinde karşıladı.

Öte yandan Alanya Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı önlemler aldı. İlçenin birçok noktasında uygulama noktaları oluşturulurken, ekipler tarafından alkol testi ve rutin denetimler gerçekleştirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 138 personel ve 35 tim yılbaşı gecesi boyunca görev yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ise 313 polis ve 82 bekçi olmak üzere toplam 395 personeli, 37 ekip halinde sahaya sürdü. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 53 personelin de denizden güvenliği sağlamak amacıyla görev aldığı öğrenildi.

Yeni yıla arkadaşları ile birlikte giren Yusuf Emre Yavrı (22), "Herkese yeni yılda mutlu, huzurlu ve sağlıklı yıllar geçirmesini dilerim. 2026 yılı herkes için daha iyi olur. Öğrenci olmak biraz zor. Dışarıda okuyan öğrencilere Allah kolaylık versin"' dedi. - ANTALYA

