Alanya Cuma Pazarı'na yapılan çalışmalar gününde hizmete girecek

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Cuma Pazarı'nda yapımı devam eden mega projeyi yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'nın ihtiyacı olan mega projemiz söz verdiğimiz tarihte hizmete girmiş olacak" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şekerhane Mahallesi'nde bulunan eski Cuma Pazarı alanında yapımına başlanan Alanya'nın mega vizyon projesi Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi'nde devam eden çalışmaları icracı müdürlüklerden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut ile yerinde inceledi. İçerisinde kapalı ve katlı otopark, kapalı pazar alanı, ticari alanlar, dijital kütüphane, sinema salonu ile sosyal donatı alanları bulunacak mega projenin grobeton çalışmaları başladığını belirten Başkan Yücel, "Söz verdiğimiz gibi projeyi kısa zaman içerisinde bitireceğiz" dedi.

"Alanya'ya yakışan bir kompleks olacak"

Her şeyiyle Alanya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir kompleks yapı oluşturulacağını belirten Başkan Yücel, "Alanya'nın değişimine ve gelişimine ayak uyduran mega projemizin şu anda grobetonu atılıyor. Hemen arkasından da yalıtımını, demir döşeme işini ve temel betonuna başlıyoruz. İnşallah bu projemizi hedef gösterdiğimiz zamanda hayata geçireceğiz. Sözlerimizi bir bir yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Esnafımızı ve bölge halkımızı mağdur etmeden projeyi bitireceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyorum. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA