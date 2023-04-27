Alanya Belediyesi'nden, park ve mesire alanlarına engelli bireyler için özel piknik masası

Alanya Belediyesi, akülü veya manuel araba kullanan fiziksel engelli bireylerin yararlanabileceği piknik masası üretip, park ve mesire alanlarına yerleştirdi.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik personelleri tarafından konsept tasarım çalışmasına başlamadan önce, referans oluşturabilmesi amacıyla tekerlekli sandalye kullanıcıları için erişilebilir olduğu ifade edilen ve yine kamusal alanda kullanılan oturma elemanları ve banklar incelendi. Ancak bu incelemede genellikle birbirine çok benzer oturma elemanlarının yapılmış olduğu, ürün çeşitliliğinin az olduğu ve mevcut tasarımların sadece tek yönlü oturmaya olanak sağladığı görüldü ve bu yönde bir çalışma yapıldı. Araştırmalardan yola çıkarak tasarım aşamasında öncelikle kişi sayısı belirlenmeye çalışıldı. Bu doğrultuda ideal kullanım senaryosu için kalabalık grupları da dahil edebilecek şekilde, 3 kişi tekerlekli sandalye kullanıcısı olmakla birlikte en fazla 9 kişinin kullanabileceği bir tasarımın gerekliliği düşünülerek ve bu yönde geliştirildi.

"Kullanıma sunuldu"

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, " Engellileri yılda bir gün değil her gün düşünen bir belediyeyiz. Hem vatandaşlarımızın hem de misafirlerin ilçenin tüm imkanlarından kimsenin yardımı olmadan faydalanabilmesi için 'Engelsiz Kent Alanya' çalışmalarımız sürüyor. Projelendirip atölyemizde kendi imkanlarımızla ürettiğimiz piknik masaları parklarda ve mesire alanlarında uygun yerlere konularak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk" dedi. - ANTALYA