Alan, "Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, yapmış olduğu yazılı açıklamasında şu görüşlerine yer verdi:

'30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur.

Bu zafer, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme moral ve gücünü vermiş; Cumhuriyet'in ilanının ardından hızla, ilerleme ve gelişme yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır. Vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen, azimle ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa, tüm dünyaya göstermiştir. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü canıgönülden kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum." - ZONGULDAK