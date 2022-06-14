Alaeddin Yavaşça, Odunpazarı'nda Anıldı - Haberler

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Alaeddin Yavaşça, Odunpazarı'nda Anıldı

ANKA - Yerel
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Alaeddin Yavaşça, Odunpazarı'nda Anıldı

Odunpazarı Belediyesi Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezi Türk Müziği Korosu, Türk musikisinin önemli isimlerinden Alaeddin Yavaşça için Anma Konseri düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezi Türk Müziği Korosu, Türk musikisinin önemli isimlerinden Alaeddin Yavaşça için Anma Konseri düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Alaeddin Yavaşça Anma Konseri'nin şefliğini Ergün Elibaş yaptı. Eskişehirli müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu, birbirinden eşsiz eserleri sanatseverler ile buluşturdu.

2 bölümden oluşan konser programının ilk bölümünde Türk Müziği korosu tarafından "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası", "Kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter", "Boğaziçi şen gönüller yatağı" gibi eserler seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde ise "Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün",  "Geçmesin günümüz sevgilim yasla", "Gülen gözlerin manası derin" gibi birbirinden özel eserler solistler tarafından seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverler Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu'nu ayakta alkışladı.

ANKA / Yerel

Alaeddin Yavaşça Yunus Emre Odunpazarı Yerel Haberler

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